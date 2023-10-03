JAXA выступает за присоединение Азербайджана к лунной программе Artemis

Возможно присоединение Азербайджана к программе Artemis, реализуемой с целью проведения исследований на Луне.

Возможно присоединение Азербайджана к программе Artemis, реализуемой с целью проведения исследований на Луне.

Об этом в ответ на вопрос Report на пресс-конференции во второй день 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку заявил президент Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Яма Кама.

"Для проведения исследований на Луне был запущен проект Artemis, в котором участвуют 29 стран. Но, к сожалению, Азербайджан не входит в число этих стран. Мы хотели бы, чтобы Азербайджан тоже присоединился к этому проекту.

Как представитель JAXA могу сказать, что у нас очень хорошие отношения с "Азеркосмос", и мы будем рады и дальше развивать эти отношения и делиться опытом с Азербайджаном", - заявил он.