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Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов"

Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов" Израиль предоставил Азербайджану сотрудничество в области "умных городов".
ИКТ
4 января 2023 г. 10:45
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию умных городов

Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов" на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом в интервью Report заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Мы и раньше выражали готовность наших компаний участвовать в процессе восстановления инфраструктуры в Карабахе, и мы делаем это сейчас.

Одна израильская компания построила молочную ферму в умном селе Агалы Зангиланского района. Другие проекты, в которых мы участвуем или обсуждаем возможность участия, касаются управления водными ресурсами, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства. Мы также представили некоторые возможности сотрудничества в области "умных городов" и ждем ответа", - отметил посол.

Полная версия интервью будет опубликована 5 января.

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