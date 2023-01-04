Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов"

Израиль предоставил Азербайджану сотрудничество в области "умных городов".

Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов" на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом в интервью Report заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Мы и раньше выражали готовность наших компаний участвовать в процессе восстановления инфраструктуры в Карабахе, и мы делаем это сейчас.

Одна израильская компания построила молочную ферму в умном селе Агалы Зангиланского района. Другие проекты, в которых мы участвуем или обсуждаем возможность участия, касаются управления водными ресурсами, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства. Мы также представили некоторые возможности сотрудничества в области "умных городов" и ждем ответа", - отметил посол.

Полная версия интервью будет опубликована 5 января.