Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов" на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом в интервью Report заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.
"Мы и раньше выражали готовность наших компаний участвовать в процессе восстановления инфраструктуры в Карабахе, и мы делаем это сейчас.
Одна израильская компания построила молочную ферму в умном селе Агалы Зангиланского района. Другие проекты, в которых мы участвуем или обсуждаем возможность участия, касаются управления водными ресурсами, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства. Мы также представили некоторые возможности сотрудничества в области "умных городов" и ждем ответа", - отметил посол.
Полная версия интервью будет опубликована 5 января.