ITU: Молодежь со всего мира проявляет большой интерес к Азербайджану

В Международном союзе электросвязи (ITU) впечатлены интересом молодых людей со всего мира к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава Службы цифровой инклюзии ITU Роксана Видмер-Илиеску в кулуарах "Глобального праздника молодежи" (GYC-25) в Баку.

По ее словам, с 2001 года ITU организовал 17 молодежных форумов и собраний.

"Наша цель - гарантировать, чтобы каждый молодой человек, независимо от его географического положения, гендера или уровня владения технологиями, был цифрово включен и получил равные возможности благодаря технологиям. Мы очень впечатлены всем, что происходит здесь, в Азербайджане", - подчеркнула Р. Видмер-Илиеску.

Она отметила, что сегодняшняя полная аудитория - около 500 участников со всего мира - показывает, что молодые люди с большим интересом открывают для себя Азербайджан.

"И вместе с тем они подчеркивают важность цифровых технологий. ITU придает большое значение тому, чтобы молодежь была за одним столом с политическими лидерами и лицами, принимающими решения, чтобы вместе формировать цифровое будущее", - добавила она.