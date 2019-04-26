​Ирландский регулятор начал расследование в отношении Facebook

Ирландская Комиссия по защите данных (IDPC) начала расследование в отношении компании Facebook на основании информации о том, что соцсеть хранила на своих внутренних серверах незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей, что может быть нарушением норм ЕС по защите личных данных. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Комиссия по защите данных была уведомлена (компанией) Facebook о том, что она обнаружила, что сотни миллионов паролей, относящихся к пользователям Facebook, Facebook Lite и Instagram, хранились Facebook в формате незашифрованного текста, на ее внутренних серверах", - приводит агентство Reuters заявление регулятора. В Ирландии находится европейская штаб-квартира компании Facebook.

"На этой неделе мы начали официальное расследование, чтобы определить, выполняет ли Facebook свои обязательства согласно соответствующим положениям общего регламента по защите данных", - говорится в заявлении комиссии.

Незашифрованные пароли хранились на внутренних серверах Facebook в текстовом формате и были доступны 20 тыс. сотрудников компании. В марте соцсеть заявила, что она решила проблему, которая позволяла сотрудникам раскрыть пароли миллионов пользователей.

Согласно законам ЕС, принятым в прошлом году, фирма, у которой нарушены правила хранения и обработки персональных данных, может быть оштрафована на сумму до 4% от ее общего дохода за предыдущий финансовый год или на €20 млн, в зависимости от того, какая сумма окажется больше.