Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    İRİA подписало Меморандум о взаимопонимании с Технопарком Astana Hub

    ИКТ
    • 28 ноября, 2025
    • 15:58
    İRİA подписало Меморандум о взаимопонимании с Технопарком Astana Hub

    Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) подписало Меморандум о взаимопонимании с Международным технопарком Astana Hub Казахстана.

    Как сообщает Report, документ направлен на укрепление сотрудничества в области развития инноваций, предпринимательства и стартап-экосистем между двумя странами, расширение региональных инновационных связей и углубление взаимного обмена знаниями.

    Согласно Меморандуму, İRİA и Astana Hub будут более тесно сотрудничать для роста и взаимной поддержки стартап-экосистемы обеих стран. Цель заключается в расширении доступа стартапов к рынкам и возможностям венчурного финансирования.

    Отметим, что документ также рассматривает возможности разработки и реализации совместных инкубационных и акселерационных программ для участия азербайджанских и казахстанских стартапов. Поддержка доступа к менторству, обучению и ресурсам для стартапов, инноваторов и членов экосистемы также входит в число целей, поставленных сторонами в рамках сотрудничества.

    IRIA Astana Hub Меморандум о взаимопонимании технопарк стартапы
    Фото
    İRİA "Astana Hub" Texnoparkı ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb
    Фото
    Azerbaijan's IRIA signs memorandum with Kazakhstan's Astana Hub

    Последние новости

    16:21

    Управлению государственного заповедника города Шуша даны новые полномочия

    Инфраструктура
    16:18

    Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились на 33%

    АПК
    16:08

    Помощник президента Азербайджана встретился с представителями НАТО в Брюсселе

    Внешняя политика
    16:05

    ЭКОВАС сообщило о приостановлении членства Гвинеи-Бисау в объединении

    Другие страны
    16:03

    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину

    Внешняя политика
    15:58
    Фото

    İRİA подписало Меморандум о взаимопонимании с Технопарком Astana Hub

    ИКТ
    15:50
    Фото

    Новая постановка Азербайджанского Академического музтеатра "Ты - король" сравнима с лучшими мюзиклами Бродвея

    Другие
    15:47

    НС Армении одобрил соглашение об участии в операциях ЕС по управлению кризисами

    В регионе
    15:46

    "Азеришыг" проведет реконструкцию систем электроснабжение 9 сел Агдере и Ходжалы

    Энергетика
    Лента новостей