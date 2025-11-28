İRİA подписало Меморандум о взаимопонимании с Технопарком Astana Hub

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) подписало Меморандум о взаимопонимании с Международным технопарком Astana Hub Казахстана.

Как сообщает Report, документ направлен на укрепление сотрудничества в области развития инноваций, предпринимательства и стартап-экосистем между двумя странами, расширение региональных инновационных связей и углубление взаимного обмена знаниями.

Согласно Меморандуму, İRİA и Astana Hub будут более тесно сотрудничать для роста и взаимной поддержки стартап-экосистемы обеих стран. Цель заключается в расширении доступа стартапов к рынкам и возможностям венчурного финансирования.

Отметим, что документ также рассматривает возможности разработки и реализации совместных инкубационных и акселерационных программ для участия азербайджанских и казахстанских стартапов. Поддержка доступа к менторству, обучению и ресурсам для стартапов, инноваторов и членов экосистемы также входит в число целей, поставленных сторонами в рамках сотрудничества.