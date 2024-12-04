IRIA: Количество транзакций по Digital Bridge выросло более чем на 48%

В январе-ноябре текущего года в национальной системе обмена данными Digital Bridge осуществлено более 500 млн транзакций, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре текущего года в национальной системе обмена данными Digital Bridge осуществлено более 500 млн транзакций, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Рашад Халыгов на I Международном Каспийском инновационном форуме в Баку.

По его словам, в Digital Bridge интегрировано более 150 информационных систем и более 50 компаний, через данную систему осуществляется 55 млн транзакций ежемесячно.

"Мы предоставляем этим компаниям доступ к данным государственных информационных систем. Они интегрируются в данную систему для предоставления цифровых услуг", - добавил Халыгов.