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iPhone 13 будет продаваться без упаковочной пленки

iPhone 13 будет продаваться без упаковочной пленки Компания Apple отказалась от использования пластиковой пленки при упаковке смартфонов линейки iPhone 13
ИКТ
19 сентября 2021 г. 17:05
iPhone 13 будет продаваться без упаковочной пленки

Компания Apple отказалась от использования пластиковой пленки при упаковке смартфонов линейки iPhone 13.

Как сообщает Report со ссылкой на "Вести", на коробку с устройствами наклеят только стикер-пломбу, который нужно будет потянуть и оторвать для доступа к содержимому.

iPhone 13 пока не поступили в продажу. Однако фотографии новых коробок с "язычком" уже распространяются в китайских соцсетях.

Новый формат упаковки обусловлен заботой об окружающей среде. На презентации iPhone 13 в Apple утверждали, что отказ от упаковочной пленки позволит избежать образования пластиковых отходов на 600 тонн. Также заявлялось, что привод Taptic Engine, отвечающий за тактильный отклик, изготовлен "из 100% переработанного вольфрама", а все магниты — полностью сделаны из вторичного сырья.

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