Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана снизились почти на 33%

В сектор информации и связи Азербайджана в январе-сентябре этого года инвестировано 235,8 млн манатов, что на 32,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В сентябре инвестиции в сектор составили 24,8 млн манатов, что на 2,9% больше, чем годом ранее.

За отчетный период на долю сектора информации и связи пришлось 1,8% от общих инвестиций в экономику страны.

Напомним, что в 2024 году инвестиции в сектор составили 630,4 млн манатов, что на 59,5% больше по сравнению с 2023 годом.