    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана снизились почти на 33%

    ИКТ
    • 16 октября, 2025
    • 10:08
    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана снизились почти на 33%

    В сектор информации и связи Азербайджана в январе-сентябре этого года инвестировано 235,8 млн манатов, что на 32,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    В сентябре инвестиции в сектор составили 24,8 млн манатов, что на 2,9% больше, чем годом ранее.

    За отчетный период на долю сектора информации и связи пришлось 1,8% от общих инвестиций в экономику страны.

    Напомним, что в 2024 году инвестиции в сектор составили 630,4 млн манатов, что на 59,5% больше по сравнению с 2023 годом.

    Лента новостей