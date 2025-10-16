Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана снизились почти на 33%
ИКТ
- 16 октября, 2025
- 10:08
В сектор информации и связи Азербайджана в январе-сентябре этого года инвестировано 235,8 млн манатов, что на 32,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
В сентябре инвестиции в сектор составили 24,8 млн манатов, что на 2,9% больше, чем годом ранее.
За отчетный период на долю сектора информации и связи пришлось 1,8% от общих инвестиций в экономику страны.
Напомним, что в 2024 году инвестиции в сектор составили 630,4 млн манатов, что на 59,5% больше по сравнению с 2023 годом.
