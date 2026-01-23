Интернет-провайдер в Азербайджане оштрафован за несвоевременную постановку на учет

Интернет-провайдер ООО Classnet, не прошедший регистрацию в установленный законом срок оштрафован на 1 500 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Агентство информационно-коммуникационных технологий.

Согласно требованиям законодательства, операторы и провайдеры, предоставляющие услуги интернет-телекоммуникаций, должны встать на учет в течение 15 дней с момента начала предоставления услуг, однако было установлено, что Classnet не выполнил это требование своевременно. В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении и направлен в суд для рассмотрения. Решением суда на ООО был наложен административный штраф.

Агентство призвало операторов и провайдеров соблюдать правила постановки на учет.