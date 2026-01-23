Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    ИКТ
    • 23 января, 2026
    • 11:45
    Интернет-провайдер в Азербайджане оштрафован за несвоевременную постановку на учет

    Интернет-провайдер ООО Classnet, не прошедший регистрацию в установленный законом срок оштрафован на 1 500 манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Агентство информационно-коммуникационных технологий.

    Согласно требованиям законодательства, операторы и провайдеры, предоставляющие услуги интернет-телекоммуникаций, должны встать на учет в течение 15 дней с момента начала предоставления услуг, однако было установлено, что Classnet не выполнил это требование своевременно. В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении и направлен в суд для рассмотрения. Решением суда на ООО был наложен административный штраф.

    Агентство призвало операторов и провайдеров соблюдать правила постановки на учет.

    Azərbaycanda vaxtında uçota durmayan internet provayderi cərimələnib

