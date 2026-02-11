Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Число пользователей платформы mygov в Азербайджане планируется довести до 5 млн

    ИКТ
    • 11 февраля, 2026
    • 20:05
    До конца года планируется довести количество пользователей платформы mygov в Азербайджане примерно до 5 млн.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", состоявшемся сегодня под председательством президента Ильхама Алиева.

    По его словам, платформа mygov передана в распоряжение пользователей уже с новой философией.

    "Только за прошлый год нам удалось привлечь на платформу около 1,3 млн новых уникальных пользователей. Если по итогам прошлого года этот показатель составлял 2,2 млн, то по состоянию на конец января текущего года он достиг почти 2,5 млн. Под пользователями мы подразумеваем граждан, которые пользуются платформой mygov по меньшей мере раз в месяц. До конца года планируется довести этот показатель примерно до 5 млн. Ответ на вопрос "Что сделало это возможным?", уважаемый господин Президент, заключается в переходе цифровизации от подхода, ориентированного на документ и учреждение, к подходу, ориентированному на жизненные события", - сказал он.

    Рашад Набиев myGov Новая цифровая архитектура Азербайджана
    Azərbaycanda "mygov" platformasından istifadə edənlərin sayı bu il 5 milyona çatdırılacaq
