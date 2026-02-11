Рютте: Членам и партнерам НАТО лучше держаться вместе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте постарался несколько смягчить сделанное в прошлом месяце заявление о несостоятельности Европы в плане самостоятельной защиты без поддержки США.

Как сообщает европейское бюро Report, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Рютте заметил, что многие в ЕС, США и Канаде считают, что лучше "держаться вместе" в сложившихся в мире геополитических условиях.

По его словам, НАТО призван не только защищать Европу и Канаду, но и США. И в данном контексте для Вашингтона важно обеспечение безопасности в Арктике, Европе и Атлантике, считает Рютте. "А для европейской безопасности нужна трансатлантическое сотрудничество", - заявил он.

Далее он заявил о том, что гордится тем, как Европа расширяет собственную ответственность за свою безопасность, инвестиции, оборонную промышленность, закупает оружие для Украины и т.д. "Посмотрите, что происходит в последнее время в сфере обороны. Все страны НАТО повышают оборонные расходы, взяв на себя обязательства увеличить их до 5% с прежних 2%",- заявил он, уйдя от прямого ответа на вопрос, чего не хватает Европе для самозащиты.

"У нас есть понимание, как распределять обязанности между Евросоюзом и НАТО, в чем нет никаких сомнений. Поэтому мы можем чувствовать себя довольно комфортно в том, как идут дела",- заключил он.