В Баку отметили 108-ю годовщину восстановления Литовского государства

В Баку состоялся официальный прием по случаю 108-й годовщины со дня восстановления Литовского государства.

Как сообщает Report, с приветственной речью на открытии мероприятия выступил глава дипломатической миссии Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс.

Посол напомнил об истории праздника, отмечаемого 16 февраля. Именно в этот день в 1918 году на заседании в Вильнюсе Литовский совет, наделенный полномочиями народа, провозгласил восстановление независимого демократического Литовского государства.

Глава дипмиссии также подчеркнул схожесть исторического пути Азербайджана и Литвы в становлении независимых республик.

"События в Азербайджане (в 1990-х годах - ред.) или, как сегодня, в Украине напоминают нам о том, что история не движется автоматически к миру, справедливости или свободе. Независимость возникает не потому, что она неизбежна, а потому что ее защищают и укрепляют солидарностью друзей. Пусть однажды поднятый флаг Литвы, Азербайджана и всех народов, дорожащих свободой, никогда не будет спущен", - заявил Вашкелявичюс.

Затем выступил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев. Он отметил позитивную динамику развития двусторонних отношений и подчеркнул высокий уровень сотрудничества между Баку и Вильнюсом.

Вечер продолжился концертной программа под названием "Чюрлёнис в джазе - Прелюдия солнца".