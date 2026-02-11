Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Баку отметили 108-ю годовщину восстановления Литовского государства

    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 19:56
    В Баку отметили 108-ю годовщину восстановления Литовского государства

    В Баку состоялся официальный прием по случаю 108-й годовщины со дня восстановления Литовского государства.

    Как сообщает Report, с приветственной речью на открытии мероприятия выступил глава дипломатической миссии Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс.

    Посол напомнил об истории праздника, отмечаемого 16 февраля. Именно в этот день в 1918 году на заседании в Вильнюсе Литовский совет, наделенный полномочиями народа, провозгласил восстановление независимого демократического Литовского государства.

    Глава дипмиссии также подчеркнул схожесть исторического пути Азербайджана и Литвы в становлении независимых республик.

    "События в Азербайджане (в 1990-х годах - ред.) или, как сегодня, в Украине напоминают нам о том, что история не движется автоматически к миру, справедливости или свободе. Независимость возникает не потому, что она неизбежна, а потому что ее защищают и укрепляют солидарностью друзей. Пусть однажды поднятый флаг Литвы, Азербайджана и всех народов, дорожащих свободой, никогда не будет спущен", - заявил Вашкелявичюс.

    Затем выступил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев. Он отметил позитивную динамику развития двусторонних отношений и подчеркнул высокий уровень сотрудничества между Баку и Вильнюсом.

    Вечер продолжился концертной программа под названием "Чюрлёнис в джазе - Прелюдия солнца".

    Кястутис Вашкелявичюс посол Литва официальный прием Фариз Рзаев
    Фото
    108th anniversary of restoration of Lithuanian state celebrated in Baku
    Ты - Король

    Последние новости

    20:30

    Началась встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме

    Другие страны
    20:24

    В Азербайджане подготовлен законопроект о механизмах финансирования стартапов

    ИКТ
    20:22

    Министр: Азербайджан имеет конкурентные преимущества в сфере искусственного интеллекта

    ИКТ
    20:15

    Министр: Контакты между государством и гражданами устанавливаются на основе 12 жизненных событий

    ИКТ
    20:05

    Число пользователей платформы mygov в Азербайджане планируется довести до 5 млн

    ИКТ
    19:58

    Рютте: Членам и партнерам НАТО лучше держаться вместе

    Другие страны
    19:56
    Фото

    В Баку отметили 108-ю годовщину восстановления Литовского государства

    Внешняя политика
    19:42

    Генсек НАТО не считает "негативным сигналом" отсутствие Хегсета на встрече в Брюсселе

    Другие страны
    19:41

    Баку и Вильнюс в этом году проведут заседание Совместной межправкомиссии

    Внешняя политика
    Лента новостей