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Instagram перестал показывать лайки в шести странах

Instagram перестал показывать лайки в шести странах
​Пользователи шести стран перестали видеть количество лайков под постами в Instagram

Пользователи шести стран перестали видеть количество лайков под постами в Instagram, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Как пишет TechCrunch, нововведение позволит владельцам Instagram-профилей не гнаться за одобрением других пользователей.

Обновление затронуло Австралию, Бразилию, Италию, Ирландию, Новую Зеландию и Японию. Первой страной, протестировавшей новый дизайн, стала Канада. Функция была отключена с весны, но в середине июля лайки вновь вернулись в Instagram-ленту канадских пользователей.

О планах соцсети скрыть лайки пользователей от посторонних глаз стало известно в апреле. В Instagram хотят добиться, чтобы пользователи фокусировались на самих публикациях, а не на том, сколько лайков они соберут.

По данным на 2018 год, в Instagram зарегистрированы 1,1 миллиарда человек. 

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