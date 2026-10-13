На Маврикии закрыли школы после массовых беспорядков

Во вторник в ряде районов Маврикия закрыли школы после массовых беспорядков, вызванных ранением 27-летней женщины сотрудником полиции.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Министерство образования страны.

По данным местных СМИ, инцидент произошел вечером в пятницу, когда 27-летняя Элоди Томас возвращалась с работы. Сержанту полиции предварительно предъявлены обвинения в связи со стрельбой. Пострадавшей провели операцию по извлечению пули.

В понедельник вечером протестующие поджигали автомобильные шины и перекрывали дороги в нескольких районах страны, что потребовало вмешательства полиции.

В канцелярии премьер-министра заявили, что ситуация нормализовалась и государственные службы возобновили работу в обычном режиме.

При этом Министерство образования пока не уточнило сроки возобновления занятий в школах.