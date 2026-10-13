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    На Маврикии закрыли школы после массовых беспорядков

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 10:31
    На Маврикии закрыли школы после массовых беспорядков

    Во вторник в ряде районов Маврикия закрыли школы после массовых беспорядков, вызванных ранением 27-летней женщины сотрудником полиции.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Министерство образования страны.

    По данным местных СМИ, инцидент произошел вечером в пятницу, когда 27-летняя Элоди Томас возвращалась с работы. Сержанту полиции предварительно предъявлены обвинения в связи со стрельбой. Пострадавшей провели операцию по извлечению пули.

    В понедельник вечером протестующие поджигали автомобильные шины и перекрывали дороги в нескольких районах страны, что потребовало вмешательства полиции.

    В канцелярии премьер-министра заявили, что ситуация нормализовалась и государственные службы возобновили работу в обычном режиме.

    При этом Министерство образования пока не уточнило сроки возобновления занятий в школах.

    Маврикий Массовые беспорядки
    Mavrikidə kütləvi iğtişaşlardan sonra məktəblər bağlanıb
    Mauritius temporarily closes schools after night of unrest over police shooting
    MiniBoss
    MiniBoss

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