На вступительных экзаменах в 2026г более 3 тыс. абитуриентов набрали свыше 600 баллов

В этом году на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения 3148 абитуриентов набрали 600 и более баллов.

Как сообщает Report, об этом написала на своей странице в соцсетях председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, 1811 из этих абитуриентов являются выпускниками общеобразовательных учреждений, действующих в регионах:

"Абитуриенты, показавшие высокие результаты, представляют практически все города и районы республики, в том числе сельские школы. Эти цифры отражают расширение географии высоких академических достижений по стране. Объективная оценка знаний молодежи и предоставление равных возможностей на основе достигнутых результатов независимо от места проживания и обучения являются важнейшими условиями обеспечения справедливости в системе образования".

Председатель ГЭЦ также отметила, что присуждение президентской стипендии молодым людям, показавшим высокие результаты, также является важной традицией, продолжающейся на протяжении многих лет:

"Высокая оценка государством знаний и достижений молодежи служит важным стимулом для ее дальнейшего развития. В этом году 54 из 102 кандидатов на президентскую стипендию представляют региональные школы, в том числе 15 - сельские и поселковые. Эти результаты подтверждают, что талант и знания не имеют географических границ. Высоких результатов могут добиваться выпускники как столичных, так и региональных и сельских школ. Главный вопрос - это доступность возможностей для того, чтобы талантливая молодежь могла реализовать свой потенциал".