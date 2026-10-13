В Агдамском промпарке начнут производить муку
Промышленность
- 13 октября, 2026
- 10:37
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В Агдамском промышленном парке планируется создать предприятие по производству муки.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Минэкономики.
Согласно информации, ООО Ağdam Agro Un предоставлен статус резидента промпарка. Инвестиционная стоимость предусмотренного проекта составляет 12 млн манатов.
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