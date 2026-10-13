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    В Агдамском промпарке начнут производить муку

    Промышленность
    • 13 октября, 2026
    • 10:37
    В Агдамском промпарке начнут производить муку

    В Агдамском промышленном парке планируется создать предприятие по производству муки.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Минэкономики.

    Согласно информации, ООО Ağdam Agro Un предоставлен статус резидента промпарка. Инвестиционная стоимость предусмотренного проекта составляет 12 млн манатов.

    Агдамский промпарк Министерство экономики Азербайджана
    Ağdam Sənaye Parkında un istehsalı müəssisəsi yaradılacaq
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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