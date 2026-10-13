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    Сибига обвинил РФ в атаках на суда с гражданами Украины и Азербайджана в Черном море

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 10:37
    Сибига обвинил РФ в атаках на суда с гражданами Украины и Азербайджана в Черном море

    Украина призвала международных партнеров усилить давление на Россию после атаки БПЛА на два судна у берегов Болгарии в Черном море, на борту одного из которых были граждане Азербайджана.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

    Сибига заявил, что атаку на коммерческие суда совершили ВС России, среди членов экипажа были также граждане Украины.

    "Последняя атака России на коммерческие суда недалеко от территориальных вод Болгарии, в результате которой пострадали граждане Украины и Азербайджана, еще раз демонстрирует преднамеренное пренебрежение Москвы к гражданским жизням и морской безопасности в Черном море", - заявил он.

    Глава МИД Украины призвал "ужесточить санкции и предпринять решительные меры для привлечения Москвы к ответственности и защиты свободы судоходства". Он добавил, что Черное море является жизненно важным каналом для глобальной продовольственной безопасности.

    Отметим, что премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об атаке беспилотников на два судна в Черном море, одно из которых затонуло. Среди членов экипажа одного из судов были восемь граждан Азербайджана.

    Андрей Сибига Российско-украинский конфликт Румен Радев Черное море Болгария
    Sibiqa Rusiyanı Ukrayna və Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu gəmilərə hücumlarda ittiham edib
    Sybiha accuses Russia of attacking ships carrying Ukrainian and Azerbaijani citizens in Black Sea
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