Сибига обвинил РФ в атаках на суда с гражданами Украины и Азербайджана в Черном море

Украина призвала международных партнеров усилить давление на Россию после атаки БПЛА на два судна у берегов Болгарии в Черном море, на борту одного из которых были граждане Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Сибига заявил, что атаку на коммерческие суда совершили ВС России, среди членов экипажа были также граждане Украины.

"Последняя атака России на коммерческие суда недалеко от территориальных вод Болгарии, в результате которой пострадали граждане Украины и Азербайджана, еще раз демонстрирует преднамеренное пренебрежение Москвы к гражданским жизням и морской безопасности в Черном море", - заявил он.

Глава МИД Украины призвал "ужесточить санкции и предпринять решительные меры для привлечения Москвы к ответственности и защиты свободы судоходства". Он добавил, что Черное море является жизненно важным каналом для глобальной продовольственной безопасности.

Отметим, что премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об атаке беспилотников на два судна в Черном море, одно из которых затонуло. Среди членов экипажа одного из судов были восемь граждан Азербайджана.