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Илон Маск подал иск против OpenAI за нарушение соглашения

Илон Маск подал иск против OpenAI за нарушение соглашения Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, утверждая, что они нарушили учредительный договор стартапа в области искусственного интеллекта, поставив прибыль выше пользы для человечества.
ИКТ
2 марта 2024 г. 06:16
Илон Маск подал иск против OpenAI за нарушение соглашения

Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, утверждая, что они нарушили учредительный договор стартапа в области искусственного интеллекта, поставив прибыль выше пользы для человечества.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, являясь соучредителем OpenAI в 2015 году, Маск вышел из состава совета директоров компании в 2018 году, через четыре года после того, как заявил, что ИИ "потенциально опаснее ядерного оружия".

"До настоящего времени на сайте OpenAI, Inc. продолжают утверждать, что ее устав заключается в том, чтобы обеспечить пользу AGI (Общий искусственный интеллект) для всего человечества. Однако на самом деле OpenAI, Inc. превратилась в закрытое дочернее предприятие крупнейшей технологической компании в мире - Microsoft", - говорится в исковом заявлении.

Адвокаты Маска заявили в иске, что нацеленность OpenAI на получение максимальной прибыли для Microsoft нарушает это соглашение: "Компания не просто разрабатывает, а фактически совершенствует искусственный интеллект, чтобы максимизировать прибыль Microsoft".

Отметим, что исход этого судебного разбирательства может существенно повлиять на будущее направление развития технологий искусственного интеллекта и их применение.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask “OpenAI” şirkətini və onun rəhbərini məhkəməyə verib

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