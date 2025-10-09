Ильгар Мусаев: Кибербезопасность стала вопросом национальной безопасности

Системы энергетического управления, транспортные сети, здравоохранение и образование – это стратегические сферы с внедренными цифровыми технологиями, которые могут превратиться в потенциальные цели в киберпространстве.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Госслужбы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев на конференции CIDC-2025 в Баку.

По его словам, кибербезопасность уже превращается в вопрос национальной безопасности, с учетом стремительной цифровизации многих сфер. "Каждая из этих систем может превратиться в потенциальную цель в киберпространстве", - подчеркнул он.

Мусаев отметил, что геополитические и технологические процессы, происходящие в мире и регионе в последние годы, сделали информационную безопасность и защиту критической инфраструктуры одним из основных направлений повестки национальной безопасности государств. Именно поэтому мероприятия, организованные в рамках CIDC-2025, имеют особое значение.

Он подчеркнул, что эта платформа не только укрепляет передовую позицию Азербайджана в сфере кибербезопасности, но и стимулирует формирование новых возможностей и тенденций.