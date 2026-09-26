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    Ильгар Мусаев: Информационная безопасность Азербайджана вступила в новый этап развития

    ИКТ
    • 26 сентября, 2026
    • 17:41
    Ильгар Мусаев: Информационная безопасность Азербайджана вступила в новый этап развития

    В Азербайджане сфера информационной безопасности и специальных коммуникаций вступила в новый этап развития.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальных коммуникаций и информационной безопасности, об этом заявил руководитель Госслужбы Ильгар Мусаев на мероприятии, посвященном профессиональному празднику сотрудников ГСССИБ.

    Он отметил, что условия для этого создали стратегические решения, принятые под руководством главы государства, усовершенствованная нормативно-правовая база и укрепление материально-технического потенциала.

    Мусаев также подчеркнул возрастающую роль Госслужбы в обеспечении безопасности государственных информационных ресурсов в последние годы.

    Ильгар Мусаев: Информационная безопасность Азербайджана вступила в новый этап развития
    Ильгар Мусаев: Информационная безопасность Азербайджана вступила в новый этап развития
    Ильгар Мусаев: Информационная безопасность Азербайджана вступила в новый этап развития
    Ильгар Мусаев: Информационная безопасность Азербайджана вступила в новый этап развития

    Ильгар Мусаев Государственная служба специальных коммуникаций и информационной безопасности
    Фото
    İlqar Musayev: "Ölkənin informasiya təhlükəsizliyi yeni inkişaf mərhələsinə keçib"
    Фото
    Ilgar Musayev: Azerbaijan's information security sector has entered a new stage of development
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