ICPC инвестирует в развитие студенческого сообщества программистов в Университете ADA

Фонда Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) выделил грант в размере 100 тыс. долларов США Университету ADA.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Фонда ICPC Билл Паучер на церемонии закрытия 49-го мирового финала ICPC, проходившего в Баку. Грант был вручен ректору Университета ADA Хафизу Пашаеву.

"Фонд ICPC предоставляет грант в 100 тыс. долларов США для Университета ADA в поддержку ICPC-сообщества внутри университета. Вы можете использовать эти средства по своему усмотрению для продвижения ICPC. Например, они могут быть направлены на стипендии для студентов, проведение специальных мероприятий, покрытие расходов в те годы, когда чего-то не хватало, или на поездки команд на соревнования в другие города и страны. Главное, чтобы средства использовались в рамках благотворительной миссии фонда - продвижения соревновательного программирования в университетах по всему миру", - отметил Б. Паучер.