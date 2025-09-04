ICPC Fondu ADA Universitetində tələbə proqramçılar cəmiyyətinin inkişafına sərmayə qoyur
- 04 sentyabr, 2025
- 18:39
Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Olimpiadası (ICPC) Fondu ADA Universitetinə 100 min ABŞ dolları məbləğində qrant ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ICPC Fondunun prezidenti Bill Pauçer Bakıda keçirilən 49-cu ICPC dünya finalının bağlanış mərasimində bildirib. Qrant ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayevə təqdim edilib.
"ICPC Fondu ADA Universitetinə universitet daxilində ICPC icmasına dəstək məqsədilə 100 min ABŞ dolları məbləğində qrant təqdim edir. Siz bu vəsaiti ICPC-ni təşviq etmək üçün lazım bildiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, qrant tələbələrə təqaüdlərin verilməsi, xüsusi tədbirlərin keçirilməsi, bəzi illərə aid müəyyən xərclərin ödənilməsi və ya komandaların digər şəhər və ölkələrdəki yarışlara səfərlərinin təşkili üçün istifadə edilə bilər.
Əsas olan vəsaitin fondun xeyriyyə missiyası çərçivəsində - dünya universitetlərində rəqabətli proqramlaşdırmanın təşviqi üçün istifadə edilməsidir", - B. Pauçer qeyd edib.