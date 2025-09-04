İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    ICPC Fondu ADA Universitetində tələbə proqramçılar cəmiyyətinin inkişafına sərmayə qoyur

    İKT
    • 04 sentyabr, 2025
    • 18:39
    ICPC Fondu ADA Universitetində tələbə proqramçılar cəmiyyətinin inkişafına sərmayə qoyur

    Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Olimpiadası (ICPC) Fondu ADA Universitetinə 100 min ABŞ dolları məbləğində qrant ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ICPC Fondunun prezidenti Bill Pauçer Bakıda keçirilən 49-cu ICPC dünya finalının bağlanış mərasimində bildirib. Qrant ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayevə təqdim edilib.

    "ICPC Fondu ADA Universitetinə universitet daxilində ICPC icmasına dəstək məqsədilə 100 min ABŞ dolları məbləğində qrant təqdim edir. Siz bu vəsaiti ICPC-ni təşviq etmək üçün lazım bildiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, qrant tələbələrə təqaüdlərin verilməsi, xüsusi tədbirlərin keçirilməsi, bəzi illərə aid müəyyən xərclərin ödənilməsi və ya komandaların digər şəhər və ölkələrdəki yarışlara səfərlərinin təşkili üçün istifadə edilə bilər.

    Əsas olan vəsaitin fondun xeyriyyə missiyası çərçivəsində - dünya universitetlərində rəqabətli proqramlaşdırmanın təşviqi üçün istifadə edilməsidir", - B. Pauçer qeyd edib.

    ICPC ADA Universiteti qrant Bill Pauçer Hafiz Paşayev
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    ICPC инвестирует в развитие студенческого сообщества программистов в Университете ADA
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Foto
    ICPC Foundation invests in dev't of student programmers society at ADA University

    Son xəbərlər

    19:48

    Zelenski Trampla Rusiyaya təzyiqləri artırmağı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:44

    Azərbaycanın 3 cüdoçusu Avropa çempionatında fəxri kürsüyə qalxıb

    Fərdi
    19:39

    III MDB Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin 3-cü iclası keçirilib

    Fərdi
    19:27

    Taleh Kazımov: "İstedadlar gələcək dəyişikliklərin hərəkətverici qüvvəsidir"

    İKT
    19:18

    Azərbaycan millisinin airbadminton üzrə Bakıdakı Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşib

    Komanda
    19:10

    Makron Rusiyanın dialoqdan imtina edəcəyi halda sanksiyalarla bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    19:05

    İlon Mask Trampın IT şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşünə dəvət edilməyib

    Digər ölkələr
    18:55

    Makron: "Arzuedənlər koalisiyası"nın 26 ölkəsi Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:47

    Tramp Avropadan Rusiya neftinin alışını dayandırmağı tələb edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti