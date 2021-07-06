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Хакеры атаковали сайт Bitcoin.org и потребовали выкуп в криптомонетах

Хакеры атаковали сайт Bitcoin.org и потребовали выкуп в криптомонетах Атака была настолько мощной, что какое-то время ресурс был недоступен для пользователей
ИКТ
6 июля 2021 г. 19:20
Хакеры атаковали сайт Bitcoin.org и потребовали выкуп в криптомонетах

Киберпреступники провели массированную DDoS-атаку на информационный портал Bitcoin.org. Они потребовали выкуп в один биткоин, написал оператор сайта в своем микроблоге в Twitter.

Как передает Report со ссылкой на Prime, атака была настолько мощной, что какое-то время ресурс был недоступен для пользователей.

По данным на 12:30 (по бакинскому времени) на 6 июля, сайт работает в штатном режиме.

Остается неизвестно, заплатил ли оператор сайта хакерам.

Домен Bitcoin.org зарегистрирован в августе 2008 года, до запуска сети биткоина. Предполагается, что ресурс создан самим создателем криптовалюты Сатоши Накамото.

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