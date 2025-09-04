Госслужба расследует атаки на Telegram

Лаборатория анализа вредоносных программ (MRLab) Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана начала расследование новой волны кибератак, осуществляемых через мессенджер Telegram.

Об этом сообщает Report со ссылкой на госслужбу.

В настоящее время продолжаются исследования с целью выявления киберпреступников, а также оценке масштаба и воздействия инцидентов.

С предварительными результатами расследования можно ознакомиться на сайте Центра по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT).