Госслужба расследует атаки на Telegram
ИКТ
- 04 сентября, 2025
- 17:45
Лаборатория анализа вредоносных программ (MRLab) Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана начала расследование новой волны кибератак, осуществляемых через мессенджер Telegram.
Об этом сообщает Report со ссылкой на госслужбу.
В настоящее время продолжаются исследования с целью выявления киберпреступников, а также оценке масштаба и воздействия инцидентов.
С предварительными результатами расследования можно ознакомиться на сайте Центра по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT).
