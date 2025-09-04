Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    • 04 сентября, 2025
    • 17:45
    Госслужба расследует атаки на Telegram

    Лаборатория анализа вредоносных программ (MRLab) Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана начала расследование новой волны кибератак, осуществляемых через мессенджер Telegram.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на госслужбу.

    В настоящее время продолжаются исследования с целью выявления киберпреступников, а также оценке масштаба и воздействия инцидентов.

    С предварительными результатами расследования можно ознакомиться на сайте Центра по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT).

