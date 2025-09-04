Dövlət Xidməti "Telegram" hücumlarını araşdırır
İKT
- 04 sentyabr, 2025
- 17:29
Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin Zərərverici Analizi Laboratoriyası (MRLab) "Telegram" mesajlaşma tətbiqi üzərindən həyata keçirilən yeni kiberhücum dalğası ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Xidməti məlumat yayıb.
Hazırda kibercinayətkarların müəyyənləşdirilməsi, həmçinin insidentlərin miqyası və təsirinin qiymətləndirilməsi istiqamətində tədqiqat işləri davam etdirilir.
İlkin araşdırma nəticələri ilə bağlı Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzinin (CERT) saytında tanış olmaq mümkündür.
Son xəbərlər
18:17
Londonda avtobus qəzası nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
18:16
Ermənistan baş nazirinin müavini və ABŞ səfiri Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblərRegion
18:11
Foto
Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfirliyində zəlzələ qurbanları üçün anım mərasimi keçirilibXarici siyasət
18:08
Dövlət Agentliyi: Ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı 2 800-dən çox müraciət daxil olubBiznes
18:06
Zelenski: Ukraynanın əsas təhlükəsizlik zəmanəti güclü ordudurDigər ölkələr
17:53
Səfir: Azərbaycan-İsrail Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının təşkili üzərində işləyirikXarici siyasət
17:49
MPK rəhbərliyi baş məşqçilərlə görüşüb, paralimpiada ilə bağlı planlar müzakirə edilibFərdi
17:46
Xaçmazda restoranda qanunsuz saxlanılan heyvanlar xilas edilibEkologiya
17:42