    Госслужба проведет симуляцию кибератак на объектах нефтепереработки

    ИКТ
    • 09 октября, 2025
    • 09:55
    Госслужба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана объявила о проведении масштабных симуляций кибератак на ключевые объекты инфраструктуры, в том числе на системы управления нефтепереработкой.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам заместитель начальника главного управления Госслужбы Турал Мамедов на фестивале кибербезопасности CIDC-2025 в Баку.

    По его словам, программа симуляции будет реализована в трех ключевых направлениях, охватывающих воздушную, наземную и морскую инфраструктуру.

    "Речь идет прежде всего о критической инфраструктуре в воздухе, на суше и в воде. В качестве примера воздушной симуляции можно привести управление аэропортом или самолетами. Наземная симуляция может включать отслеживание такси, управление светофорами, городским транспортом и терминалами бесконтактной оплаты. В морской симуляции мы представили нефтяные камни, то есть будут моделироваться кибератаки на системы управления нефтепереработкой", – пояснил Мамедов.

    Dövlət Xidməti rəsmisi: Neft emalının idarə olunması sistemlərinə kiberhücumlar simulyasiya olunacaq

