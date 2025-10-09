Госслужба проведет симуляцию кибератак на объектах нефтепереработки

Госслужба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана объявила о проведении масштабных симуляций кибератак на ключевые объекты инфраструктуры, в том числе на системы управления нефтепереработкой.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам заместитель начальника главного управления Госслужбы Турал Мамедов на фестивале кибербезопасности CIDC-2025 в Баку.

По его словам, программа симуляции будет реализована в трех ключевых направлениях, охватывающих воздушную, наземную и морскую инфраструктуру.

"Речь идет прежде всего о критической инфраструктуре в воздухе, на суше и в воде. В качестве примера воздушной симуляции можно привести управление аэропортом или самолетами. Наземная симуляция может включать отслеживание такси, управление светофорами, городским транспортом и терминалами бесконтактной оплаты. В морской симуляции мы представили нефтяные камни, то есть будут моделироваться кибератаки на системы управления нефтепереработкой", – пояснил Мамедов.