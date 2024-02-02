Госслужба: На избирательных участках используется самое передовое оборудование

Видео- и фототехника и другое оборудование, предназначенное для использования на предстоящих в Азербайджане 7 февраля внеочередных президентских выборах, включает в себя последние технологические достижения.

Видео- и фототехника и другое оборудование, предназначенное для использования на предстоящих в Азербайджане 7 февраля внеочередных президентских выборах, включает в себя последние технологические достижения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Аллахверен Исмайлов.

По его словам, за короткое время более 6 000 избирательных участков были оснащены современными системами связи и стабильным интернетом. Кроме того, на 1 000 участках установлены камеры видеонаблюдения.

"Эти устройства и оборудование настолько передовые, что мы сможем использовать их в течение ближайших десятилетий", - сказал Исмайлов.