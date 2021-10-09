Google задумался о более заметном дизайне для новостей в поиске

Google разрабатывает разные варианты демонстрации новостей в поиске. Компания намерена сделать поиск более удобной площадкой для актуальных новостей по ряду тем.

Google разрабатывает разные варианты демонстрации новостей в поиске. Компания намерена сделать поиск более удобной площадкой для актуальных новостей по ряду тем.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, в частности, речь идет о крупных спортивных событиях, вручениях наград и стихийных бедствиях.

Несколько лет назад Google признал превосходство Twitter в этой сфере и договорился с платформой о размещении новостных твитов в верхней части поисковой выдачи.

С началом пандемии Google стал выдавать данные органов здравоохранения не в виде обычных ссылок, а оформляя их визуально, чтобы сделать их более заметными, указывает агентство. Эта стратегия вдохновила Google проработать применение аналогичного подхода и к другим новостным поводам.

Ранее сообщалось о проекте Big Moments, над которым работает компания. В частности, эта система будет определять, какую информацию показывать в результатах поиска о заметных событиях.

Проект выйдет за рамки новостных заметок и твитов, которые Google сейчас отображает в результатах поиска, и будет более подробно рассказывать о важных событиях, выделяя факты из наиболее авторитетных источников в онлайн-режиме. Например, будет предоставлять данные о жертвах происшествий, обновляя информацию по мере ее появления. Big Moments также может отображать официальные данные от правительств по стихийным бедствиям или массовым происшествиям, уточняет издание.

При этом пока работа над проектом ведется в режиме эксперимента, и неясно, как она повлияет на отображение новостных твитов.