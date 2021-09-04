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Google заблокировала аккаунты афганского правительства из-за угрозы взлома

Google заблокировала аккаунты афганского правительства из-за угрозы взлома Американская компания Google временно заблокировала учетные записи электронной почты правительства Афганистана.
ИКТ
4 сентября 2021 г. 07:58
Google заблокировала аккаунты афганского правительства из-за угрозы взлома

Американская компания Google временно заблокировала учетные записи электронной почты правительства Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

Представители радикального движения "Талибан" пытаются получить доступ к электронным письмам и цифровым документам, хранящимся на серверах.

По данным агентства, речь идет о приблизительно двух десятках аккаунтов правительственных органов Афганистана, включая учетные записи министерств финансов, промышленности и высшего образования. Присвоение содержащейся там информации предоставило бы талибам информацию о сотрудниках бывшей администрации, бывших министрах и иностранных партнерах.

Корпорация Alphabet, которой принадлежит компания Google, не подтвердила блокировку учетных записей правительства, однако заявила, что "принимает временные меры для защиты соответствующих аккаунтов".

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Версия на английском языке Google blocks Afghan government accounts amid hacking threat

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