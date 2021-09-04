Google заблокировала аккаунты афганского правительства из-за угрозы взлома

Американская компания Google временно заблокировала учетные записи электронной почты правительства Афганистана.

Американская компания Google временно заблокировала учетные записи электронной почты правительства Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

Представители радикального движения "Талибан" пытаются получить доступ к электронным письмам и цифровым документам, хранящимся на серверах.

По данным агентства, речь идет о приблизительно двух десятках аккаунтов правительственных органов Афганистана, включая учетные записи министерств финансов, промышленности и высшего образования. Присвоение содержащейся там информации предоставило бы талибам информацию о сотрудниках бывшей администрации, бывших министрах и иностранных партнерах.

Корпорация Alphabet, которой принадлежит компания Google, не подтвердила блокировку учетных записей правительства, однако заявила, что "принимает временные меры для защиты соответствующих аккаунтов".