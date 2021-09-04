Google заблокировала аккаунты афганского правительства из-за угрозы взлома

Американская компания Google временно заблокировала учетные записи электронной почты правительства Афганистана.
Представители радикального движения "Талибан" пытаются получить доступ к электронным письмам и цифровым документам, хранящимся на серверах.
По данным агентства, речь идет о приблизительно двух десятках аккаунтов правительственных органов Афганистана, включая учетные записи министерств финансов, промышленности и высшего образования. Присвоение содержащейся там информации предоставило бы талибам информацию о сотрудниках бывшей администрации, бывших министрах и иностранных партнерах.
Корпорация Alphabet, которой принадлежит компания Google, не подтвердила блокировку учетных записей правительства, однако заявила, что "принимает временные меры для защиты соответствующих аккаунтов".