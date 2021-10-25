Google обвинили в монополизации рынка интернет-рекламы

Генпрокуроры нескольких штатов США подали иск к компании Google, которая обвиняется в незаконной монополизации рынка интернет-рекламы.

Генпрокуроры нескольких штатов США подали иск к компании Google, которая обвиняется в незаконной монополизации рынка интернет-рекламы.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.



Как указывают истцы, из-за своих стратегий и положения на рынке Google получает 80% от всех рекламных заказов. В 2018 году Google занимала 75% рынка онлайн-рекламы в США. В иске упоминаются программы с кодовыми названиями Bell, Elmo и Poirot, которые помогли Google увеличить продажи более чем на 1 млрд долларов США.



На американском рынке Google забирает себе от 22 до 42% рекламных расходов, проходящих через ее платформы. При этом комиссия компании превышает комиссии конкурентов в 2-4 раза. Мелкие рекламодатели вынуждены платить еще больше.



Штаты, которые судятся с Google, также заявили, что Google ограничивает возможности веб-сайтов по показу рекламы.



В свою очередь, представитель IT-гиганта сообщил, что истцы использовали недостоверную информацию, а гонорары Google за рекламу — ниже, чем в среднем по отрасли.