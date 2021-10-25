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Google обвинили в монополизации рынка интернет-рекламы

Google обвинили в монополизации рынка интернет-рекламы Генпрокуроры нескольких штатов США подали иск к компании Google, которая обвиняется в незаконной монополизации рынка интернет-рекламы.
ИКТ
25 октября 2021 г. 13:21
Google обвинили в монополизации рынка интернет-рекламы

Генпрокуроры нескольких штатов США подали иск к компании Google, которая обвиняется в незаконной монополизации рынка интернет-рекламы.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

Как указывают истцы, из-за своих стратегий и положения на рынке Google получает 80% от всех рекламных заказов. В 2018 году Google занимала 75% рынка онлайн-рекламы в США. В иске упоминаются программы с кодовыми названиями Bell, Elmo и Poirot, которые помогли Google увеличить продажи более чем на 1 млрд долларов США.

На американском рынке Google забирает себе от 22 до 42% рекламных расходов, проходящих через ее платформы. При этом комиссия компании превышает комиссии конкурентов в 2-4 раза. Мелкие рекламодатели вынуждены платить еще больше.

Штаты, которые судятся с Google, также заявили, что Google ограничивает возможности веб-сайтов по показу рекламы.

В свою очередь, представитель IT-гиганта сообщил, что истцы использовали недостоверную информацию, а гонорары Google за рекламу — ниже, чем в среднем по отрасли.

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Версия на азербайджанском языке “Google” şirkəti ABŞ-da reklam bazarını inhisara almaqda ittiham olunur

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