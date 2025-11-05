Google Cloud: ИИ изменит характер госуслуг в Азербайджане

Искусственный интеллект (ИИ) изменит характер государственных услуг в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель по взаимодействию с правительствами в странах Кавказа, Центральной Азии, Южной Африки и Израиля компании Google Cloud Марина Жунич во второй день Евразийского форума по вопросам государства и ИТ StrategEast 2025 в Баку.

По ее словам, данный процесс уже начался и может стать важным поворотным моментом для Азербайджана.

Жунич добавила, что для более эффективного использования потенциала ИИ правительствам следует ускорить оцифровку открытых баз данных:

"Такой подход оказывает непосредственное влияние на экономику и может быть важен для стратегии цифрового развития Азербайджана. Эта модель может ускорить экономический рост, особенно в финансовом секторе, как минимум на 33%. Применение ИИ позволяет улучшить услуги в судебной системе и госуправлении всего за недели, а не за месяцы, что создает революционные изменения в госсекторе".

Представитель Google Cloud подчеркнула, что Азербайджан также может стать одной из ведущих стран региона в сфере ИИ и цифрового управления, однако для этого необходимо усовершенствовать политику открытых данных и механизмы регулирования:

"Интеграция ИИ в госсектор Азербайджана повысит удовлетворенность граждан, обеспечит гибкость и прозрачность услуг. Это может стать одним из ключевых шагов в повестке цифровой трансформации страны".