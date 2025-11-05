Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Google Cloud: ИИ изменит характер госуслуг в Азербайджане

    ИКТ
    • 05 ноября, 2025
    • 12:11
    Google Cloud: ИИ изменит характер госуслуг в Азербайджане

    Искусственный интеллект (ИИ) изменит характер государственных услуг в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель по взаимодействию с правительствами в странах Кавказа, Центральной Азии, Южной Африки и Израиля компании Google Cloud Марина Жунич во второй день Евразийского форума по вопросам государства и ИТ StrategEast 2025 в Баку.

    По ее словам, данный процесс уже начался и может стать важным поворотным моментом для Азербайджана.

    Жунич добавила, что для более эффективного использования потенциала ИИ правительствам следует ускорить оцифровку открытых баз данных:

    "Такой подход оказывает непосредственное влияние на экономику и может быть важен для стратегии цифрового развития Азербайджана. Эта модель может ускорить экономический рост, особенно в финансовом секторе, как минимум на 33%. Применение ИИ позволяет улучшить услуги в судебной системе и госуправлении всего за недели, а не за месяцы, что создает революционные изменения в госсекторе".

    Представитель Google Cloud подчеркнула, что Азербайджан также может стать одной из ведущих стран региона в сфере ИИ и цифрового управления, однако для этого необходимо усовершенствовать политику открытых данных и механизмы регулирования:

    "Интеграция ИИ в госсектор Азербайджана повысит удовлетворенность граждан, обеспечит гибкость и прозрачность услуг. Это может стать одним из ключевых шагов в повестке цифровой трансформации страны".

    Google Cloud Марина Жунич StrategEast 2025 искусственный интеллект
    "Google Cloud": Süni intellekt dövlət xidmətlərinin mahiyyətini dəyişəcək
    Google Cloud: AI to change nature of government services in Azerbaijan

    Последние новости

    12:56

    В Азербайджане предлагается включить диспансеризацию детей в ОМС

    Здоровье
    12:54

    Рамин Мамедов: В Азербайджане представители всех религий свободно совершают богослужения

    Религия
    12:54

    Вугар Гюльмамедов: Обеспечение устойчивости ГФСЗ - важный аспект

    Финансы
    12:52

    Мирзоян: Армения, Азербайджан и Грузия могут сотрудничать на различных платформах

    В регионе
    12:50

    Рамин Мамедов: Толерантность — духовная опора азербайджанского общества

    Религия
    12:45

    Шойгу: РФ рассчитывает на консультации с Арменией по ситуации на Южном Кавказе

    В регионе
    12:45

    Директор Института имени Тони Блэра выступила с рекомендациями по управлению данными

    ИКТ
    12:42
    Фото

    В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь 5-летия Дня Победы

    Внутренняя политика
    12:41

    Камран Агаев: Азербайджан работает над созданием собственной языковой модели ИИ

    ИКТ
    Лента новостей