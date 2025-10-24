Глава "ASAN xidmət": Реформы должны соответствовать технологическим вызовам современности

Инновационная модель "ASAN xidmət" сегодня применяется более чем в 30 странах и служит примером эффективного, этичного и ориентированного на граждан подхода к оказанию государственных услуг.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель "ASAN xidmət" Ульви Мехтиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации" в Баку.

Мехтиев подчеркнул, что современные технологии, в частности искусственный интеллект, создают новые вызовы, и для эффективного ответа на них необходимо совершенствовать проводимые реформы.

"Концепция "ASAN xidmət" направлена на построение также ответственной системы обслуживания. Успех этой модели напрямую связан с внедрением инноваций и современных технологий", - отметил он.