    Глава ASAN xidmət: Реформы должны соответствовать технологическим вызовам современности

    Инновационная модель "ASAN xidmət" сегодня применяется более чем в 30 странах и служит примером эффективного, этичного и ориентированного на граждан подхода к оказанию государственных услуг.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель "ASAN xidmət" Ульви Мехтиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации" в Баку.

    Мехтиев подчеркнул, что современные технологии, в частности искусственный интеллект, создают новые вызовы, и для эффективного ответа на них необходимо совершенствовать проводимые реформы.

    "Концепция "ASAN xidmət" направлена на построение также ответственной системы обслуживания. Успех этой модели напрямую связан с внедрением инноваций и современных технологий", - отметил он.

    Dövlət Agentliyinin sədri: "Yeni texnoloji çağırışlara cavab üçün islahatlar təkmilləşdirilməlidir"

    Лента новостей