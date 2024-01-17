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Генсек ООН: Развитие ИИ несет серьезные непредвиденные риски

Генсек ООН: Развитие ИИ несет серьезные непредвиденные риски Искусственный интеллект (ИИ) обладает большим полезным потенциалом для человечества, но в то же время его развитие чревато серьезными и непредвиденными рисками.
ИКТ
17 января 2024 г. 14:25
Генсек ООН: Развитие ИИ несет серьезные непредвиденные риски

Искусственный интеллект (ИИ) обладает большим полезным потенциалом для человечества, но в то же время его развитие чревато серьезными и непредвиденными рисками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении к участникам Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Каждая новая итерация генеративного искусственного интеллекта повышает риск серьезных непредвиденных последствий. У этой технологии огромный потенциал с точки зрения устойчивого развития, но Международный валютный фонд только что предупредил о том, что [ИИ] с большой вероятностью усугубит неравенство", - сказал он.

Генсек всемирной организации отметил, что в погоне за прибылью влиятельные технологические компании "безрассудно пренебрегают правами человека, неприкосновенностью частной жизни и социальными последствиями".

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал свыше 2,8 тысячи руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов более чем из 120 стран.

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