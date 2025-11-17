Генсек ITU: COP29 показал лидерство Азербайджана в цифровом развитии
COP29 продемонстрировал лидерство и стратегическое видение Азербайджана в вопросах цифрового развития.
Как передает Report, об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (ITU) Дорин Богдан-Мартин на пресс-конференции, посвященной WTDC-25 в Баку.
По ее словам, ITU на протяжении многих лет поддерживает устойчивое и результативное сотрудничество с Азербайджаном.
"Будучи членом Совета ITU, а в его состав входят 48 государств, Азербайджан выступает активным участником этого руководящего органа, который осуществляет надзор за деятельностью союза в четырехлетних циклах. Я также считаю важным отметить, что Азербайджан входит в независимый совет по регулированию радиочастот. Это большая честь и крайне значимая роль, особенно сегодня, когда происходят масштабные изменения в сфере космических технологий и радиосвязи", - подчеркнула Д. Богдан-Мартин.
Она отметила, что взаимодействие ITU с Азербайджаном всегда отличалось глубиной и стабильностью.
"Мы активно сотрудничали по вопросам глобальной повестки в сфере кибербезопасности, а также в рамках нашего регуляторного трекера.
Мне также выпала честь быть здесь в прошлом году, когда Азербайджан принимал COP29. Было очень интересно наблюдать за приверженностью принимающей страны. Впервые в истории мы провели цифровой день в рамках COP, и эта традиция была продолжена в этом году в Бразилии. Считаю, что это ярко демонстрирует лидерство и дальновидный подход Азербайджана в вопросах цифрового развития", - добавила генсек ITU.