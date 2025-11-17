Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Генсек ITU: COP29 показал лидерство Азербайджана в цифровом развитии

    ИКТ
    • 17 ноября, 2025
    • 13:26
    Генсек ITU: COP29 показал лидерство Азербайджана в цифровом развитии

    COP29 продемонстрировал лидерство и стратегическое видение Азербайджана в вопросах цифрового развития.

    Как передает Report, об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (ITU) Дорин Богдан-Мартин на пресс-конференции, посвященной WTDC-25 в Баку.

    По ее словам, ITU на протяжении многих лет поддерживает устойчивое и результативное сотрудничество с Азербайджаном.

    "Будучи членом Совета ITU, а в его состав входят 48 государств, Азербайджан выступает активным участником этого руководящего органа, который осуществляет надзор за деятельностью союза в четырехлетних циклах. Я также считаю важным отметить, что Азербайджан входит в независимый совет по регулированию радиочастот. Это большая честь и крайне значимая роль, особенно сегодня, когда происходят масштабные изменения в сфере космических технологий и радиосвязи", - подчеркнула Д. Богдан-Мартин.

    Она отметила, что взаимодействие ITU с Азербайджаном всегда отличалось глубиной и стабильностью.

    "Мы активно сотрудничали по вопросам глобальной повестки в сфере кибербезопасности, а также в рамках нашего регуляторного трекера.

    Мне также выпала честь быть здесь в прошлом году, когда Азербайджан принимал COP29. Было очень интересно наблюдать за приверженностью принимающей страны. Впервые в истории мы провели цифровой день в рамках COP, и эта традиция была продолжена в этом году в Бразилии. Считаю, что это ярко демонстрирует лидерство и дальновидный подход Азербайджана в вопросах цифрового развития", - добавила генсек ITU.

    COP29 ITU Дорин Богдан-Мартин WTDC-25
    ITU-nun Baş katibi: "COP29 Azərbaycanın rəqəmsal inkişafda liderliyini göstərib"
    COP29 showcased Azerbaijan's leadership in digital development, ITU chief says

    Последние новости

    14:09

    Открыт последний кластер переговоров по вступлению Албании в ЕС

    Другие страны
    14:07
    Фото

    Азербайджан и ОАЭ запускают взаимную торговлю на рынках капитала

    Финансы
    14:04

    Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер

    Инфраструктура
    14:04

    Азербайджан и страны Центральной Азии формируют "Союз шести"

    Аналитика
    14:04

    На WTDC-25 отмечен прогресс Азербайджана в 5G и искусственном интеллекте

    ИКТ
    14:02

    Германия возобновит экспорт оружия в Израиль с 24 ноября

    Другие страны
    13:54

    Названы сроки реализации в Азербайджане концепции "учитель на полную ставку"

    Наука и образование
    13:51

    Дорин Богдан-Мартин: Азербайджан становится быстрорастущим региональным центром цифрового развития

    ИКТ
    13:51

    Emirates заказала у Boeing 65 самолетов на $38 млрд

    Инфраструктура
    Лента новостей