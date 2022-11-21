Генпрокуратура подключилась к "Правительственному облаку"

Информационные системы Генеральной прокуратуры подключены к Центру обработки данных ("Правительственное облако") ООО AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Информационные системы Генеральной прокуратуры подключены к Центру обработки данных ("Правительственное облако") ООО AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Об этом Report сообщили в компании.

В "Правительственное облако" уже интегрировано около 50 государственных структур.

"78 государственных организаций, в том числе 33 госоргана и 45 госучреждений, полностью или частично подключили свои информационные системы и ресурсы в ”Правительственное облако“. В настоящее время наряду с Генпрокуратурой Министерство юстиции, Министерство оборонной промышленности, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство энергетики, Государственное рекламное агентство, Ипотечный и кредитный гарантийный фонд, Молодежный фонд и другие государственные учреждения в рамках миграции в “Правительственное облако” полностью или частично подключили свои информационные системы и ресурсы к Центрам обработки данных в Баку и Евлахе при AzInTelecom", - сообщили в компании.