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    Гасан Гасанли: Применение ИИ ускорит трансформацию системы образования Азербайджана

    ИКТ
    • 26 сентября, 2026
    • 12:44
    Гасан Гасанли: Применение ИИ ускорит трансформацию системы образования Азербайджана

    Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) существенно ускорит трансформацию системы образования Азербайджана.

    Как сообщает Report, об заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанли на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026).

    "С приходом искусственного интеллекта люди не уйдут на второй план. В новую эпоху успеха добьются те студенты и граждане, которые смогут использовать ИИ для построения своего будущего, жизни и карьеры. Главный разрыв, с которым мы сталкиваемся сегодня, это необходимость перехода от системы, просто готовящей кадры для рынка труда, к подготовке тех, кто способен самостоятельно создавать рабочие места", - отметил Гасанли.

    Замминистра подчеркнул, что снижающиеся издержки на программирование, финансовое планирование и управление делают этот процесс гораздо более доступным.

    По его словам, ключевой задачей министерства является развитие у молодежи гибких навыков (soft skills), креативного мышления и предпринимательского духа с самых ранних этапов обучения.

    Гасан Гасанли II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Искусственный интеллект (ИИ) Наука и образование
    Həsən Həsənli: "AI-ın tətbiqi Azərbaycanın təhsil sisteminin transformasiyasını sürətləndirəcək"
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