Гасан Гасанли: Применение ИИ ускорит трансформацию системы образования Азербайджана

Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) существенно ускорит трансформацию системы образования Азербайджана.

Как сообщает Report, об заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанли на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026).

"С приходом искусственного интеллекта люди не уйдут на второй план. В новую эпоху успеха добьются те студенты и граждане, которые смогут использовать ИИ для построения своего будущего, жизни и карьеры. Главный разрыв, с которым мы сталкиваемся сегодня, это необходимость перехода от системы, просто готовящей кадры для рынка труда, к подготовке тех, кто способен самостоятельно создавать рабочие места", - отметил Гасанли.

Замминистра подчеркнул, что снижающиеся издержки на программирование, финансовое планирование и управление делают этот процесс гораздо более доступным.

По его словам, ключевой задачей министерства является развитие у молодежи гибких навыков (soft skills), креативного мышления и предпринимательского духа с самых ранних этапов обучения.