Гаджияхьяев: WorldSkills Shanghai 2026 укрепляет международные позиции Азербайджана

Международные соревнования по кибербезопасности WorldSkills Shanghai 2026, которые пройдут в Шанхае (Китай) 22-27 сентября следующего года, еще больше укрепляют позиции Азербайджана на международной арене.

Об этом в интервью Report заявил руководитель Департамента информационной безопасности Агентства инноваций и цифрового развития Шахмар Гаджияхьяев.

Он отметил, что это повышает интерес к сфере кибербезопасности в стране и, самое главное, вносит серьезный вклад в развитие человеческого капитала.

"В последние годы в Азербайджане наблюдается стремительное развитие сферы кибербезопасности. Это развитие является результатом последовательных и целенаправленных шагов на государственном уровне. В частности, "Стратегия кибербезопасности на 2023-2027 годы", утвержденная распоряжением президента, подтверждает, что это направление стало одним из национальных приоритетов для страны. В рамках стратегии повышение кадрового потенциала, развитие человеческих ресурсов, освоение международного опыта и создание местных технологических решений входят в число основных целей. В результате этой политики в Азербайджане уже начала формироваться киберэкосистема. Однако самым важным условием для устойчивого и эффективного функционирования этой среды является подготовка высококвалифицированных кадров, другими словами, "киберсолдат". В современную эпоху безопасность стран измеряется как границами, так и уровнем цифровой защиты", - сказал он.

Представитель Агентства добавил, что с целью подготовки специалистов, которые будут представлять Азербайджан на международном мероприятии, Центр кибербезопасности Азербайджана начал процесс подготовки в рамках совместного сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития и Государственного агентства по профессиональному образованию. На данный момент 170 человек подали заявки на участие в конкурсе, и до завершения этапа отбора остались считанные дни. Ожидается, что это число достигнет 200.

"При отборе учитываются практические знания и навыки участников в области кибербезопасности, а также наличие сертификатов. Определенное преимущество также предоставляется лицам, ранее участвовавшим в подобных международных конкурсах", - отметил он.

Гаджияхьяев подчеркнул, что WorldSkills не ограничивается одной областью - он охватывает десятки различных профессиональных направлений, включая промышленность, быт и образование:

"В последние годы кибербезопасность также была включена в этот список и стала одной из самых актуальных и стратегических областей соревнований. На фоне расширения цифрового мира значимость этого направления быстро возросла и уже стала неотъемлемой частью WorldSkills.

В предыдущие годы в соревнованиях по различным профессиональным областям участвовали 70-80 стран. Около 20-25 стран направили свои команды по кибербезопасности. Некоторые технологически развитые страны - например, Китай, Южная Корея, Япония и другие - представлены на соревнованиях несколькими командами (иногда 10-12). В настоящее время Азербайджан представлен на соревновании в этой сфере одной командой".