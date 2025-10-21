Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Гаджияхьяев: WorldSkills Shanghai 2026 укрепляет международные позиции Азербайджана

    ИКТ
    • 21 октября, 2025
    • 19:07
    Гаджияхьяев: WorldSkills Shanghai 2026 укрепляет международные позиции Азербайджана

    Международные соревнования по кибербезопасности WorldSkills Shanghai 2026, которые пройдут в Шанхае (Китай) 22-27 сентября следующего года, еще больше укрепляют позиции Азербайджана на международной арене.

    Об этом в интервью Report заявил руководитель Департамента информационной безопасности Агентства инноваций и цифрового развития Шахмар Гаджияхьяев.

    Он отметил, что это повышает интерес к сфере кибербезопасности в стране и, самое главное, вносит серьезный вклад в развитие человеческого капитала.

    "В последние годы в Азербайджане наблюдается стремительное развитие сферы кибербезопасности. Это развитие является результатом последовательных и целенаправленных шагов на государственном уровне. В частности, "Стратегия кибербезопасности на 2023-2027 годы", утвержденная распоряжением президента, подтверждает, что это направление стало одним из национальных приоритетов для страны. В рамках стратегии повышение кадрового потенциала, развитие человеческих ресурсов, освоение международного опыта и создание местных технологических решений входят в число основных целей. В результате этой политики в Азербайджане уже начала формироваться киберэкосистема. Однако самым важным условием для устойчивого и эффективного функционирования этой среды является подготовка высококвалифицированных кадров, другими словами, "киберсолдат". В современную эпоху безопасность стран измеряется как границами, так и уровнем цифровой защиты", - сказал он.

    Представитель Агентства добавил, что с целью подготовки специалистов, которые будут представлять Азербайджан на международном мероприятии, Центр кибербезопасности Азербайджана начал процесс подготовки в рамках совместного сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития и Государственного агентства по профессиональному образованию. На данный момент 170 человек подали заявки на участие в конкурсе, и до завершения этапа отбора остались считанные дни. Ожидается, что это число достигнет 200.

    "При отборе учитываются практические знания и навыки участников в области кибербезопасности, а также наличие сертификатов. Определенное преимущество также предоставляется лицам, ранее участвовавшим в подобных международных конкурсах", - отметил он.

    Гаджияхьяев подчеркнул, что WorldSkills не ограничивается одной областью - он охватывает десятки различных профессиональных направлений, включая промышленность, быт и образование:

    "В последние годы кибербезопасность также была включена в этот список и стала одной из самых актуальных и стратегических областей соревнований. На фоне расширения цифрового мира значимость этого направления быстро возросла и уже стала неотъемлемой частью WorldSkills.

    В предыдущие годы в соревнованиях по различным профессиональным областям участвовали 70-80 стран. Около 20-25 стран направили свои команды по кибербезопасности. Некоторые технологически развитые страны - например, Китай, Южная Корея, Япония и другие - представлены на соревнованиях несколькими командами (иногда 10-12). В настоящее время Азербайджан представлен на соревновании в этой сфере одной командой".

    WorldSkills Shanghai 2026 Шахмар Гаджияхьяев кибербезопасность
    Şahmar Hacıyahyayev: "WorldSkills Şanxay 2026" Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyini möhkəmləndirir"
    Shahmar Hajiyahyayev: WorldSkills Shanghai 2026 strengthens Azerbaijan's international position

    Последние новости

    19:53

    Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования

    Наука и образование
    19:52

    Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийстве

    Внутренняя политика
    19:48
    Фото

    Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"

    Армия
    19:48
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан

    Внешняя политика
    19:46
    Фото

    В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человека

    Происшествия
    19:40
    Фото

    Участники Форума в Ханкенди направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Внутренняя политика
    19:27

    СМИ: Подготовка ко встрече Путина и Трампа приостановлена

    Другие страны
    19:26
    Фото

    В Азербайджане начинается прием документов для желающих совершить Хадж

    Религия
    19:24

    Эрол Озвар: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере образования должно укрепляться

    Наука и образование
    Лента новостей