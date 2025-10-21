Гаджияхьяев: WorldSkills Shanghai является одним из самых престижных соревнований по кибербезопасности в мире

Чемпионат мира по профессиональным навыкам в сфере кибербезопасности WorldSkills Shanghai, который пройдет в китайском Шанхае 22-27 сентября 2026 года, является одним из самых престижных международных молодежных соревнований.

Об этом Report заявил руководитель Департамента информационной безопасности Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Шахмар Гаджияхьяев.

Он отметил, что цель соревнования - проверить знания и навыки молодежи по различным специальностям, представить их на международном уровне и поддержать профессиональное развитие участников.

WorldSkills охватывает десятки направлений - от промышленности и быта до образования. В последние годы в программу добавили и кибербезопасность, которая на фоне цифрового развития стала одним из самых важных и востребованных направлений соревнования.

Ш. Гаджияхьяев сообщил, что начался отборочный этап международного соревнования WorldSkills Shanghai-2026. Центр кибербезопасности Азербайджана приступил к подготовке специалистов, которые представят страну на этом мероприятии, где соберутся более 1000 участников и экспертов из 89 стран. Работа проводится совместно с АИЦР и Государственным агентством по профессиональному образованию.

По его словам, все мероприятия по кибербезопасности в рамках WorldSkills Azerbaijan будут проходить в Центр кибербезопасности Азербайджана при АИЦР. Программа включает регистрацию, отбор и подготовку участников.

Подать заявку могут молодые специалисты до 25 лет, владеющие английским языком на уровне intermediate и имеющие образование или опыт работы в сфере кибербезопасности. Для зарегистрированных кандидатов пройдут соревнования CTF (Capture The Flag) в три этапа: первый тур, полуфинал и финал.

Пять команд, вышедших в финал (по два участника в каждой), пройдут интенсивную подготовку и обучение от ведущих специалистов в этой области.

Это мероприятие откроет ключевые возможности для развития образования, экономики, туризма и международных связей, а также укрепит межкультурный обмен. Участники смогут продемонстрировать свои навыки в различных технических и профессиональных сферах и обменяться опытом.

Ссылка для регистрации: https://bit.ly/WorldSkills-Azerbaijan-Competition