ГА ООН приняла первую резолюцию о регулировании искусственного интеллекта

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН единогласно проголосовала за принятие представленной Соединенными Штатами в соавторстве с более чем 100 странами резолюции, направленной на регулирование и обеспечение безопасности сферы искусственного интеллекта (ИИ).
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"Резолюция, которую мы только что приняли, отражает нашу общую ответственность и коллективную судьбу. Она закладывает основу для систем ИИ, которые касаются всех. Эта резолюция, в том числе подтверждает, что мы должны сосредоточиться на наращивании нашего потенциала и сократить цифровой разрыв в странах и между ними, чтобы все могли пользоваться преимуществами ИИ. В ней подчеркивается, что никто не должен использовать ИИ, чтобы подрывать мир или подавлять права человека. Документ призывает всех создателей этой технологии ответственно подходить к разработке и запуску новых возможностей и искоренять проявления предвзятости и дискриминации в системах ИИ. В ней также подчеркивается, что инновации и регулирование - это не взаимоисключающие понятия, а скорее взаимодополняющие", - сказала журналистам после голосования постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Резолюция состоит из 13 пунктов, в первом из них содержится призыв "преодолеть разрыв в сфере искусственного интеллекта и иных цифровых технологий между странами и в них". Кроме того, ГА ООН призывает государства и другие заинтересованные стороны сотрудничать и "помогать развивающимся странам" обеспечивать равный и справедливый доступ к преимуществам цифровой трансформации и безопасных систем ИИ.