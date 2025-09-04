Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Фариз Исмаилзаде: ICPC даст сильный импульс развитию IT-сектора в Азербайджане

    ИКТ
    • 04 сентября, 2025
    • 15:11
    Фариз Исмаилзаде: ICPC даст сильный импульс развитию IT-сектора в Азербайджане

    Проведение финала Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) в Баку станет стимулом для развития IT-индустрии и образования в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде на пресс-конференции, посвященной финалу ICPC 2025.

    По его словам, участие азербайджанских студентов и местных компаний в мероприятии способствует новым контактам и возможностям.

    "Это событие принесет большую пользу нашей стране. Олимпиада ускорит развитие не только IT-сектора, но и образовательной сферы. В Баку приехали студенты ведущих университетов США, Европы и Азии, которые в будущем займут ключевые позиции в своих странах. То, что они познакомятся с Азербайджаном и его возможностями, откроет новые перспективы для сотрудничества", - добавил Исмаилзаде.

    ICPC IT-интустрия студенты Университет ADA
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Fariz İsmayılzadə: "ICPC sayəsində Azərbaycanın IT sahəsi sürətlə inkişaf edəcək"
    Английская версия Английская версия
    ADA vice-rector: ICPC finals in Baku to boost Azerbaijan's IT and education sectors

