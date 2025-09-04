Фариз Исмаилзаде: ICPC даст сильный импульс развитию IT-сектора в Азербайджане

Проведение финала Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) в Баку станет стимулом для развития IT-индустрии и образования в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде на пресс-конференции, посвященной финалу ICPC 2025.

По его словам, участие азербайджанских студентов и местных компаний в мероприятии способствует новым контактам и возможностям.

"Это событие принесет большую пользу нашей стране. Олимпиада ускорит развитие не только IT-сектора, но и образовательной сферы. В Баку приехали студенты ведущих университетов США, Европы и Азии, которые в будущем займут ключевые позиции в своих странах. То, что они познакомятся с Азербайджаном и его возможностями, откроет новые перспективы для сотрудничества", - добавил Исмаилзаде.