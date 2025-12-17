Омбудсмен: Инициатива об амнистии отражает гуманистическую политику Азербайджана

Инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении амнистии является наглядным примером гуманистической политики государства.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.

По ее словам, обеспечение прав и свобод человека является одним из ключевых направлений государственной политики Азербайджана, а важной составляющей этой политики выступает гуманизм, милосердие и индивидуальный подход в сфере уголовного наказания.

Омбудсмен подчеркнула, что институты помилования и амнистии служат правовыми механизмами реализации этих принципов, способствуя усилению воспитательного характера наказания и возвращению осужденных в общество.

Сабина Алиева напомнила, что именно общенациональный лидер Гейдар Алиев в 1995 году подписал первый в истории независимого Азербайджана указ о помиловании, восстановив тем самым институт помилования в стране. В период 1995–2003 годов 32 указами и распоряжениями о помиловании были освобождены от неотбытой части наказания 3104 осужденных, а по инициативе Гейдара Алиева были приняты 7 актов амнистии, в результате которых более 77 тысяч человек вышли на свободу.

Она также отметила, что в 1995–2025 годах были подписаны в общей сложности 71 указ и распоряжение о помиловании, а также приняты 12 актов амнистии, тысячи осужденных освободились от дальнейшего отбывания наказания. Отдельно было подчеркнуто, что по инициативе первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой были приняты четыре акта амнистии, последний из которых обеспечил освобождение около 10 тысяч человек.

"Инициатива президента Ильхама Алиева об объявлении амнистии выдвинута на историческом этапе, когда суверенитет Азербайджана полностью восстановлен, а Конституция имеет высшую юридическую силу на всей территории страны. Представление соответствующего законопроекта в Милли Меджлис наглядно демонстрирует приверженность государства защите прав человека, правовым реформам и гуманистическим ценностям", - добавила омбудсмен.