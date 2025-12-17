Нефть подорожала более чем на 1% на фоне перебоев с поставками из Венесуэлы
- 17 декабря, 2025
- 10:20
Цены на нефть в среду выросли более чем 1% после того, как президент США Дональд Трамп распорядился ввести "полную и тотальную" блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в Венесуэлу и выходят из нее.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что этот шаг усилил геополитическую напряженность на фоне сохраняющихся опасений относительно мирового спроса.
Фьючерсы на нефть Brent к 05:00 по Гринвичу (9:00 по Баку) подорожали на 79 центов или 1,3%, до $59,71 за баррель. Котировки американской нефти West Texas Intermediate выросли на 77 центов или 1,4%, до $56,04 за баррель.
Днем ранее нефтяные цены удерживались вблизи пятилетних минимумов на фоне переговоров по российско-украинскому конфликту. Возможное соглашение может привести к смягчению западных санкций против Москвы и увеличению предложения в условиях слабого глобального спроса.
Аналитики указывают, что в настоящий момент нефтяной рынок остается хорошо обеспеченным предложением, однако при длительном сохранении эмбарго котировки нефти, вероятно, продолжат рост.