    Нефть подорожала более чем на 1% на фоне перебоев с поставками из Венесуэлы

    Энергетика
    • 17 декабря, 2025
    • 10:20
    Цены на нефть в среду выросли более чем 1% после того, как президент США Дональд Трамп распорядился ввести "полную и тотальную" блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в Венесуэлу и выходят из нее.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Отмечается, что этот шаг усилил геополитическую напряженность на фоне сохраняющихся опасений относительно мирового спроса.

    Фьючерсы на нефть Brent к 05:00 по Гринвичу (9:00 по Баку) подорожали на 79 центов или 1,3%, до $59,71 за баррель. Котировки американской нефти West Texas Intermediate выросли на 77 центов или 1,4%, до $56,04 за баррель.

    Днем ранее нефтяные цены удерживались вблизи пятилетних минимумов на фоне переговоров по российско-украинскому конфликту. Возможное соглашение может привести к смягчению западных санкций против Москвы и увеличению предложения в условиях слабого глобального спроса.

    Аналитики указывают, что в настоящий момент нефтяной рынок остается хорошо обеспеченным предложением, однако при длительном сохранении эмбарго котировки нефти, вероятно, продолжат рост.

