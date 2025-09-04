İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Fariz İsmayılzadə: "ICPC sayəsində Azərbaycanın IT sahəsi sürətlə inkişaf edəcək"

    İKT
    • 04 sentyabr, 2025
    • 14:24
    Fariz İsmayılzadə: ICPC sayəsində Azərbaycanın IT sahəsi sürətlə inkişaf edəcək

    Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin (ICPC) 49-cu dünya finalı Azərbaycanda IT sənayesinin inkişafına töhfə verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat, ADA Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılzadə "ICPC Dünya Finalı 2025"ə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib. 

    Onun sözlərinə görə, bu tədbirin Bakıda keçirilməsi Azərbaycana çox böyük fayda verəcək: "Bu müsabiqə həm IT sənayesinin inkişafına, həm də təhsilin inkişafına töhfə verəcək. Burada bizim azərbaycanlı tələbələr iştirak edir, Azərbaycan şirkətləri ünsiyyət yaradırlar, təşkilatçılarla, sponsorlarla əlaqələr qururlar".

    Deputat qeyd edib ki, bu müsabiqə sayəsində Azərbaycanın IT sahəsi sürətlə inkişaf edəcək: "Eyni zamanda ABŞ, Avropa, Asiyanın top universitetlərinin şagirdləri, tələbələri Azərbaycana gəliblər və ölkəmizlə tanış olurlar. Gələcəkdə onlar aparıcı vəzifələrdə çalışacaqlar. Bu insanların Azərbaycanı, onun potensialını görməsi bizim ölkəmizin həm təşviqinə, həm də IT əlaqələrinin qurulmasına imkan yaradır".

    ICPC Fariz İsmayılzadə
    Rus Versiası Rus Versiası
    Фариз Исмаилзаде: ICPC даст сильный импульс развитию IT-сектора в Азербайджане

    Son xəbərlər

    15:14

    Fariz İsmayılzadə: "ICPC sayəsində universitetlər arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalana bilər"

    İKT
    15:12

    DSK: Azərbaycanda iribuynuzlu mal-qaranın və keçi-qoyunların sayı ən aşağı həddə düşüb

    ASK
    15:09

    "Şəki"nin baş məşqçisi: "Yeni mövsümdə hədəf ən güclü 8 komanda arasında yer almaqdır"

    Komanda
    15:05
    Foto

    Qubada "Hüquq və Dövlət" Könüllülər Düşərgəsi təşkil olunub

    Sosial müdafiə
    15:04

    Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

    Elm və təhsil
    15:01

    "ICPC Global"la onun tədbirlərindəki "insight"ların Azərbaycanda tətbiqi müzakirə olunur

    İKT
    14:58

    Bakı metrosu avqustda 15 milyondan çox sərnişinə xidmət edib

    Maliyyə
    14:57
    Foto
    Video

    Azərbaycana külli miqdarda narkotik keçirməyə cəhd göstərən qaçaqmalçılar saxlanılıb - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    14:55

    KOBİA "Rebuild Karabakh 2025" sərgisi ilə bağlı sahibkarlara müraciət edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti