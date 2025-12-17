Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    SOCAR и ENOC Group обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

    Энергетика
    • 17 декабря, 2025
    • 10:39
    SOCAR и ENOC Group обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

    Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и компания ENOC Group из ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере разведки, добычи, цифровизации, торговли и маркетинга.

    Как сообщили Report в SOCAR, обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с членом правления и генеральным директором ENOC Group Хусейном Лутахом.

    На встрече рассмотрены вопросы сотрудничества между компаниями, а также отмечена важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного между SOCAR и Dragon Oil в ноябре текущего года, с точки зрения расширения отношений.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в различных областях энергетического сектора, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.

