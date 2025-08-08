Фарид Османов: До конца года планируется открытие Гянджинского центра инноваций

До конца этого года планируется открытие Гянджинского центра инноваций.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на церемонии открытия международной акселерационной программы "Зеленый и цифровой Шелковый путь".
По его словам, в ближайшее время соответствующий кластер будет сформирован и в Нахчыванском государственном университете.
Он отметил, что сегодня существует 5 важных областей в формировании стартап-экосистемы: "Они составляют основу нашего стратегического видения. Это формирование инновационного мышления, повышение финансовой доступности. В Азербайджане создан венчурный фонд Caucasus Ventures, который поддерживается как агентством, так и государством. В дополнение к этому, проводится работа по созданию еще трех финансовых институтов. Фонд İnmerge уже сформирован, и в ближайшее время начнет свою деятельность".