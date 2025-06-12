Фарид Османов: Азербайджан опережает развивающиеся страны в сфере онлайн-услуг

Азербайджан опережает многие развивающиеся страны в сфере онлайн-услуг по Индексу развития электронного правительства.

Азербайджан опережает многие развивающиеся страны в сфере онлайн-услуг по Индексу развития электронного правительства.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления.

По его словам, в настоящее время над повышением рейтингов в сфере цифровизации работает не только Агентство инноваций и цифрового развития, но и все правительственные органы:

"Мы прилагаем усилия для улучшения глобальных рейтингов. В 2024 году Азербайджан занял 74-е место в мире и 9-е - в региональном рейтинге по Индексу развития электронного правительства. Верим, что в следующем году мы улучшим этот показатель. По индексу онлайн-услуг мы сейчас на 27-м месте и опережаем многие развивающиеся страны".

Османов подчеркнул, что в условиях стремительного развития цифровых технологий в мире, сфера кибербезопасности приобретает особую актуальность: "Поэтому правительство Азербайджана уделяет большое внимание кибербезопасности, конфиденциальности данных и реформам в этом направлении. Так, в Национальном индексе кибербезопасности мы находимся на 94-м месте среди 100 стран".