Falcon 9 стартовала со 140 спутниками в рамках миссии Transporter-15

    • 28 ноября, 2025
    • 23:49
    Ракета Falcon 9 в пятницу стартовала на орбиту с группой из 140 микро- и наноспутников для научных коммерческих и государственных заказчиков в рамках миссии Transporter 15.

    Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

    Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 10:44 по Тихоокеанскому времени США (в 22:44 по Баку).

    На сегодняшний день ракеты Falcon 9, указали в SpaceX, осуществили более 30 попутных миссий, отправив на орбиту свыше 1,4 тыс. полезных грузов в рамках программ по совместным попутным запускам.

    В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 30-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

    "Falcon 9" raketi "Transporter-15" missiyası çərçivəsində 140 peyklə birlikdə orbitə buraxılıb
    Лента новостей