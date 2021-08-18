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Facebook удалил 18 млн постов с дезинформацией о коронавирусе

Facebook удалил 18 млн постов с дезинформацией о коронавирусе Основатель соцсети Марк Цукерберг не смог назвать число пользователей, которые увидели эти записи до того, как они были удалены
ИКТ
18 августа 2021 г. 20:23
Facebook удалил 18 млн постов с дезинформацией о коронавирусе

Социальная сеть Facebook удалила 18 млн постов, содержащих ложные сведения о коронавирусе.

Как передает Report, об этом основатель соцсети Марк Цукерберг сообщил в интервью телекомпании CBS, фрагмент которого опубликован в среду на ее сайте.

Предприниматель не смог назвать число пользователей, которые увидели эти записи до того, как они были удалены.

"Если мы видим опасную дезинформацию на нашей платформе, мы удаляем ее. Это (распространение ложных данных) противоречит нашей политике", - подчеркнул Цукерберг, признав, однако, что в этой сфере "допускаются ошибки и есть, к чему стремиться".

16 июля президент США Джо Байден заявил, что соцсети, позволяющие распространять на своих платформах дезинформацию о коронавирусе, тем самым фактически убивают людей. Facebook заявила, что утверждения американского лидера противоречат фактам. Позднее Байден пояснил, что его критика была адресована не столько руководству сервисов, сколько тем пользователям, которые распространяют ложные сведения.

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Версия на английском языке Zuckerberg says Facebook removed 18 million posts with COVID misinformation
Версия на азербайджанском языке Feysbuk koronavirusla bağlı 18 milyon paylaşımı silib

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