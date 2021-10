Facebook исправила неполадки, вызвавшие сбои в работе ее соцсетей

Американская компания Facebook устранила неполадки, которые ранее вызвали сбои в работе ее социальных сетей Instagram и Facebook.

Как передает Report, об этом компания написала на своей странице в Twitter .

"Приносим наши извинения, если вы в течение последних нескольких часов не могли получить доступ к нашим социальным сетям. Мы устранили проблему, еще раз благодарим за ваше терпение на этой неделе", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу пользователи по всему миру, по данным сервиса Downdetector, жаловались на сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook.

We’re so sorry if you weren’t able to access our products during the last couple of hours. We know how much you depend on us to communicate with one another. We fixed the issue — thanks again for your patience this week.