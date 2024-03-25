Еврокомиссия начала расследование в отношении Alphabet, Apple, Meta

Еврокомиссия начала первое расследование в отношении компаний Alphabet, Apple и Meta из-за предполагаемого нарушения ими закона о цифровых рынках ЕС.

Еврокомиссия начала первое расследование в отношении компаний Alphabet, Apple и Meta из-за предполагаемого нарушения ими закона о цифровых рынках ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия начала расследование несоблюдения правил в рамках закона о цифровых рынках <...>", - говорится в тексте. Это касается "правил Alphabet по управлению в Google Play", "правил Apple по управлению в App Store", а также некоторых правил Meta, подчеркнули в ЕК.