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Еврокомиссия начала расследование в отношении Alphabet, Apple, Meta

Еврокомиссия начала расследование в отношении Alphabet, Apple, Meta Еврокомиссия начала первое расследование в отношении компаний Alphabet, Apple и Meta из-за предполагаемого нарушения ими закона о цифровых рынках ЕС.
ИКТ
25 марта 2024 г. 15:00
Еврокомиссия начала расследование в отношении Alphabet, Apple, Meta

Еврокомиссия начала первое расследование в отношении компаний Alphabet, Apple и Meta из-за предполагаемого нарушения ими закона о цифровых рынках ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия начала расследование несоблюдения правил в рамках закона о цифровых рынках <...>", - говорится в тексте. Это касается "правил Alphabet по управлению в Google Play", "правил Apple по управлению в App Store", а также некоторых правил Meta, подчеркнули в ЕК.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası “Alphabet”, “Apple”, “Meta” ilə bağlı araşdırmaya başlayıb
Версия на английском языке EU launches probe into Meta, Apple and Alphabet under sweeping new tech law

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